DeNAは5日、3月19日に開業予定の日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ「THE LIVE Supported by 大和地所」で、開業日から4日間オープニングイベント『THE LIVE OPENING DAYS』を開催すると発表した。▼ オープニングイベント『THE LIVE OPENING DAYS』概要【対象日時】DAY1：3月19日(木) 18:00〜21:00DAY2：3月20日(祝・金) 19:00〜21:00DAY3：3月21日(土) 18:00〜21:00DAY4：3月22日(日) 20:00〜※時間はいずれも予定