金沢市内で大麻を所持したとして、自称、石川県かほく市に住む無職の25歳男が逮捕されました。警察によりますと、去年3月、交通違反で職務質問を受けた男の車内から、約0.1グラムの大麻と思われるものが発見されました。その後の鑑定で大麻と判明し、麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。男は調べに対し、「間違いない」と容疑を認めています。警察では、大麻の入手ルートなどを詳しく調べています。