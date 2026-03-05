トマトケチャップや野菜ジュースの大手メーカーのカゴメは3月3日、2026年度春夏の新商品発表会 兼 メディア向け体験会を開催した。本会では原材料価格の高騰や安定供給の課題を背景に開発された「Beyond オレンジを使っていないオレンジ味の100%ジュース」や、アーモンドミルク飲料「アーモンド・ブリーズ プロテイン」を初公開。新商品の開発背景や、発売31年目を迎え、野菜配合比88%まで進化した「野菜生活100」のリニューアル背