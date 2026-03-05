ドミニカとベネズエラの“2強”にオランダが挑む3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。米マイアミのローンデポ・パークを舞台とするプールDは、まさに「死の組」と呼ぶにふさわしい。圧倒的なタレントを誇るドミニカ共和国とベネズエラが“2強”として君臨するが、過去の大会で幾度も番狂わせを演じてきたオランダなど、不気味な存在が虎視眈々とアップセットを狙っている。圧倒的な優位に立つのは、アル