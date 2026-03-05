©GettyImages誤解されてきた「嵐が丘」という小説エミリー・ブロンテ唯一の小説『嵐が丘』は、1939年にウィリアム・ワイラー監督によって映画化されて以来、数えきれないぐらい映像化、舞台化されてきた。とはいえ、『嵐が丘』は誤解されてきた作品でもある。この小説を翻訳したというと、日本では体感3割ぐらいの人から、「キャサリーン！ヒースクリーフ！って荒野で叫び合う話ですよね」という反応が返ってくる。原作