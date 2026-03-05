ILLIT（アイリット）初の日本オリジナル曲『Almond Chocolate』がストリーミング累計1億再生超えを記録した。3月4日、Billboard Japanによると、昨年2月14日にリリースされたILLITのJapan 1st Digital Single『Almond Chocolate』がBillboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数1億回を突破した。【写真】モカ、“美デコルテ”あらわなオフショル姿同チャートにおいてILLITの楽曲がストリーミング1億回を突破する