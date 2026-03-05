◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス第１日（５日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６６１ヤード、パー７２）今季開幕戦の第１ラウンドがスタートした。プロ３年目の政田夢乃（なないろ生命）が出だし１０番から３連続バーディーと好発進。昨年プロテストでトップ合格した１８歳の伊藤愛華（明治安田）は４番までに３ボギーと３つ落とし、厳しいスタートとなった。左手首負傷で長期離脱していた小祝さくら（ニト