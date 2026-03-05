中東情勢の悪化を受け、フェブラリーＳ２着のウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）は、予定していたドバイ・ワールドＣ（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）の出走を取りやめ、目標をかしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル）に切り替えることがわかった。管理する高木調教師が５日、発表した。４日には、マスカレードボール（牡４歳、美浦