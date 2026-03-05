３日、武夷山市で行われた竜舞パレード。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山3月5日】中国福建省武夷山市で3日夜、元宵節（旧暦1月15日）を祝う竜舞パレードが行われた。各地区の団体が参加し、お祝いムードを盛り上げた。３日、武夷山市で行われた竜舞パレード。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）３日、武夷山市で行われた竜舞パレード。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）３日、武夷山市で行われた竜舞パレード。（武夷山