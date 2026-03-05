「ラムネモンキー」（フジテレビ系）の第8話が、4日に放送された。本作は、かつての恩師の失踪事件の謎が3人の大人を再起動させる「1988青春回収ヒューマンコメディー」。反町隆史、大森南朋、津田健次郎主演。脚本は古沢良太氏。（＊以下、ネタバレあり）1988年、決闘シーンの撮影場所を探していた3人に、マチルダ（木竜麻生）は黒江恵子の家を提案する。ピアノが弾ける恵子は映画の音楽を担当することになった上に、出演も