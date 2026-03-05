５日、北京の人民大会堂の内部。（北京＝新華社記者／邢広利）【新華社北京3月5日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議が5日、北京の人民大会堂で開幕した。中国人民政治協商会議（政協）全国委員会の年次会議とともに開かれ、あわせて「両会」と呼ばれる。中国の政治運営にとって重要な節目となる会議だ。▽全人代の位置付け中国の人民代表大会制度の頂点にある全人代は、国家の最高権力機関として1954