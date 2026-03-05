女性の自立支援に取り組むロクシタンから、春の訪れを感じる限定「ミモザ」シリーズが登場しました。甘くやさしい香りのアイテムを楽しみながら、女性のエンパワーメント活動を応援できる特別なコレクションです。さらに国際女性デーに合わせたキャンペーンや店頭装飾など、春らしいイベントも実施。自分へのご褒美や大切な人への贈り物にもぴったりなラインナップです♡ 女性にエールを贈る