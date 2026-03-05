2023年まで西武でプレーした台湾代表の呉念庭（ウー・ネンティン）内野手（32）が5日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）初戦となるオーストラリア戦の試合前会見に出席。大会に向けた意気込みを語った。ウー・ネンティンはいよいよ始まる大会を前に「こうした国際大会に臨むチームは必ずそれぞれ異なるストーリーといいますか、異なる輝きを持つ。今回チームとして日本に来て、国民の期待を一身に背負っている