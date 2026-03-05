中国の全人代=全国人民代表大会で読み上げられる政府活動報告で2026年の経済成長率の目標がプラス4.5%から5%に設定されていることが分かりました。中国政府は2023年から去年まで3年連続で成長率の目標をプラス5%前後に設定していましたが、今回、目標を引き下げ、景気の減速を容認した形です。