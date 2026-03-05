女優の松下恵（45）が5日、インスタグラムを更新。この日、74歳の誕生日を迎えた母の俳優榊原るみが、前日4日にテレビ朝日系で放送された「相棒」（水曜午後9時）season24拡大スペシャル第18話「ドミノ」に出演し、主人公・杉下右京を演じる水谷豊（73）と50年ぶりの再会を果たしたことを明かした。榊原は、榊秀一教授（こばやし元樹）の隣人・吉田役で出演した。松下は、寺脇康文（64）を交えた水谷、母の3ショットを投稿。「水谷