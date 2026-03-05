3月下旬に開かれる日本少年野球春季全国大会の中学生の部に、三重県代表として出場する桑員ボーイズが4日、三重県庁を訪問し、大会への意気込みを語りました。桑員ボーイズは、県内のボーイズリーグの強豪チームの一つで、春季の全国大会出場は3年ぶり6回目、春夏通算では12回目となります。この日は、チームの増田泰章代表や出口紀幸会長を始め選手らが県庁を訪れ、スポーツ推進局の藤本典夫局長に大会への抱負を述べました。これ