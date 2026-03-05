三重県内有数のしだれ梅の名所として知られる津市の結城神社で、しだれ梅が見ごろを迎えています。境内には、様々な種類の約300本の梅が植えられていて、しだれ梅の名所として親しまれています。この冬は水不足の影響で花の生育が心配されましたが、先月末に降った雨の後、一気に開花が進み、花の盛りとなっています。白やピンクの花がパラソルのように枝から降り注ぎ、要所要所に植えられた濃いピンクの梅がアクセントを添えてい