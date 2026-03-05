電力会社が所有する鉄塔を利用した高所救助の訓練が4日、三重県四日市市内で実施され、消防職員が有事の際に迅速に活動するための手順を確認しました。訓練は、消防職員が電気設備の配置や注意点を把握し、現場で安全に救助出来る対応力を身につけるために行われたもので、四日市市南消防署と中部電力パワーグリッド四日市支社の職員、合わせて約30人が参加しました。はじめに、中部電力パワーグリッドの職員が隊員たちに手本を見