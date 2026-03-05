19日に開幕する春の選抜高校野球大会に出場する三重高校野球部の選手らが、4日、三重県庁を訪れ、一見知事に意気込みを語りました。三重高校は、去年秋の三重県大会で優勝し、続く東海大会では12年ぶりの決勝進出を果たし準優勝、8年ぶりのセンバツ出場を決めました。この日は、沖田展男監督や大西新史主将をはじめ選手と学校関係者が県庁を訪れ、大西主将は「キャプテンとしてチームを引っ張り、一戦必勝で優勝を目指します」と甲