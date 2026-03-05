今年、三重県が誕生して150年を迎えることを記念した式典が5月5日に開かれ、12月にはエンディングイベントとして航空自衛隊のブルーインパルスが三重県上空を飛行することになりました。記念式典では県立白子高校吹奏楽部がオープニングアクトをつとめるほか、四日市市出身で公式戦150連勝中のパリオリンピック女子レスリング金メダリスト藤波朱理選手によるトークショーが行われます。また12月には、記念事業のエンディングイベン