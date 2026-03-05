三重県内をはじめ全国の障がい者就労支援施設などで製造された商品を販売する「全国ナイスハートバザール」が4日から三重県内で始まりました。初日の4日は津市の三重県庁でオープニングセレモニーが開かれ、三重県社会就労センター協議会の倉田裕会長が「一年前から準備をはじめその集大成が発揮できる。全国から逸品が集まっていますのでぜひ手に取ってお買い上げを」と呼びかけました。また、三重県の一見勝之知事は「障がい者の