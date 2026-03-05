＜ブルーベイLPGA初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米女子ツアー、春のアジアシリーズ最終戦となる中国大会が開幕した。すでに選手たちは続々とコースに飛び出している。【写真】現地で撮影！ シブコのクラブセッティングに変化が日本勢は9人が出場。ディフェンディングチャンピオンとして迎える竹田麗央は、日本時間午前8時26分に連覇へ向け競技を開始している。10番から出て3ホール、パー