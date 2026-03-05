【ドバイ＝吉形祐司】イラン国営テレビは４日、首都テヘランで予定されていた最高指導者アリ・ハメネイ師の追悼集会が延期されたと伝えた。全国から参列の要望が殺到し、受け入れのためにより整った会場の準備が必要と判断したとしている。新たな日程は後日発表されるという。追悼式は当初、４日から３日間にわたってテヘランの巨大モスクで執り行われる予定で、市民に参列を呼びかけていた。延期は４日午後に発表された。イラ