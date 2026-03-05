デイリースポーツの記者が独自目線で注目した人物、スポーツなどを掘り下げる新企画「クローズアップ」（随時掲載）がスタート。初回は松田和城記者がサッカー女子「ＷＥリーグ」ノジマ相模原のＦＷ笹井一愛（ちなり、２１）に注目した。生まれつき先天性難聴を抱えながら、日本代表「なでしこジャパン」を目指す笹井。昨年１２月に対談講演を行ったサッカー男子日本代表・森保一監督（５７）も尊敬のまなざしを向けるその姿に迫