メガハウスは、『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』より「Lucreaらいと アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！- 真中らぁら」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年3月5日(木)10時より予約受け付けが開始となり、2026年9月発送予定。2026年9月発送予定「Lucreaらいと アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！- 真中らぁら」(8,800