将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント準決勝が3月5日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と永瀬拓也九段（33）が対局を開始した。振り駒の結果、先手番は永瀬九段に決まった。【映像】藤井竜王・名人VS永瀬九段 注目の準決勝伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦権を争う本戦トーナメントが進行中。もう一方の準決勝では、前期挑戦者だった斎藤慎太郎八段（32）が勝ち上がり決