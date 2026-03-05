【モデルプレス＝2026/03/05】東野圭吾氏の小説「ナミヤ雑貨店の奇蹟」が舞台化することが決定。2026年5月より東京・大阪にて「東野圭吾シアターVol.2 ナミヤ雑貨店の奇蹟」として上演される。あわせて、出演キャストが発表された。【写真】元日向坂46メンバー、肩出しニット姿で彼女感あふれる◆東野圭吾氏「ナミヤ雑貨店の奇蹟」舞台化決定「東野圭吾シアター」とは東野圭吾の小説を連続で舞台化していく企画公演シリーズ。第1弾