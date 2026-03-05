アメリカのトランプ大統領はイランでの軍事作戦について、「10点満点中の15点だ」と自賛し、成果を強調しました【映像】トランプ大統領「これからもうまくやる」トランプ大統領「誰かが『10点満点で評価するとしたら何点か？』と尋ねた。俺は15点くらいだと答えた。これからもうまくやる」トランプ大統領は4日、ホワイトハウスで開かれた会合の中で、イランでの戦況について「非常にうまくやっている」と評価し、「10点満点中