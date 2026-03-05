自分の意思でコントロールできない「自律神経」引き起こすさまざまな不調とは 自律神経が乱れるってどういうこと？ ●自分でコントロールできない神経さまざまな不調を引き起こす「自律神経」とは一体どんなものなのでしょうか。そもそも神経には、脳から脊髄へ繋がり、全身に指令を送る神経系統の中心的存在である「中枢神経」と、枢神経から体の隅々まで網目のように張り巡らされて指令を伝達する「末神経」の２種