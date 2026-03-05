主食を替えれば食習慣が変えられる！？栄養価が格段にUP&お通じの改善も期待できる食材とは まずは主食を替えることから 子どもの体・脳・心の成長にとって必要な栄養素を摂らせてあげたい、と感じているなら「食習慣を変える」方法を考えてみましょう。たとえば、1週間のうち1日だけ、栄養バランスも栄養素も完璧な食事にしたとしても、他の6日間が高カロリー・高脂質、味付け濃いめのジャンクフードばかりだっ