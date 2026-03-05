リーズナブルなファストフード店は赤などの暖色系カラーが使われる理由とは 「色彩効果」は消費行動にどんな変化をもたらすのか？ 前項で、「ＢＰＭ」がもたらす消費行動の変化について解説しましたが、人の心理や行動に影響を及ぼすのは、「聴覚刺激」だけに限りません。「視覚刺激」によっても、人は大きな影響を受けます。次のような色彩効果はよく知られています。★赤色…興奮・情熱★青色…鎮静・清