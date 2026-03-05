佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。「二十四節気 “啓蟄”」 3 月5日は二十四節気の啓蟄（けいちつ）です。冬の間、地中で眠っていた虫が春を感じて目覚める頃とされています。春を感じに4日、気象台の桜の標本木の様子を見てきました。つぼみはまだ堅く、開花は遠いようでした。つぼみの先端が黄緑色になってきたら開花が近い証です。桜の木を見つけたら、ぜひつぼみの様