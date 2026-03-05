ドル円156.70円台に軟化、有事のドル買い後退原油高一服に安堵 原油高一服と米株反発に安堵、有事のドル買いが後退している。ドル円は156.70円台に軟化、ほかのクロス円も下落している。ユーロドルやポンドドルは上昇。日経平均は2000円超反発、韓国株は11%超急騰している。米株は時間外でも堅調。 ただ、米イラン戦争継続見通しで原油価格は時間外で1バレル＝76ドル台に上昇している。安全資産の金も上昇している。