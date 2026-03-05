映画『Michael／マイケル』日本版本予告｜6月12日(金)全国公開 マイケル・ジャクソンの人生を描く、伝記映画「Michael／マイケル」のポスタービジュアル＆日本版本予告が公開された。6月12日の全国公開に先立ち、4月3日からはムビチケ前売券も販売開始する。 人類史上最も売れたアルバム「スリラー」を生み出し、ムーンウォークで世界を驚かせたマイケル・ジャクソン。13のグラミー賞を受賞