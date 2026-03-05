ＷＢＣ台湾代表でタイガース傘下の李灝宇内野手（２３）が４日（同５日）、開幕を前に左わきばらの張りで、ロースターを外れたと、米ニュースサイト「ジアスレチック」のスタベンハゲン記者がＸ（旧ツイッター）に投稿した。ＭＲＩ検査を受けた結果、張りが認められ、米フロリダ州のレイクランドのキャンプ施設で追加検査を受ける予定だという。李はタ軍の有望若手。昨年１１月にメジャー４０人枠入りし、今年が２度目の