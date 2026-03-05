元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）が5日までに自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの加島ちかえ（37）と、先月誕生を報告した第1子女児とのひな祭り家族ショットを披露した。「昨日は雛祭り」と書き出すと、ひな飾りのように並んで横になっている自身と加島、長女の3ショットをアップ。「愛娘初めてのお雛様彼女は何がおきているかわかってないでしょうわかるようになったらこの家族写真を観せたいですね」