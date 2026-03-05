◇スペイン国王杯準決勝第2戦Rソシエダード 1―0 ビルバオ（2026年3月4日スペイン・サンセバスチャン）レアル・ソシエダードがホームの準決勝第2戦でビルバオを1―で下し、2戦合計2―0で勝ち上がった。後半42分にFWオヤルサバルがPKで決勝点を挙げて2戦合計のリードを広げ、勝利を決定付けた。左太腿を負傷中のMF久保建英は欠場した。Rソシエダードは4月18日にセビリアで行われる決勝でアトレチコ・マドリードと顔を合