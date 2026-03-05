チヨダが大幅高で４日ぶりに反発している。４日の取引終了後に発表した２月度の月次売上高速報で、既存店売上高が前年同月比０．１％増となり、小幅ながら２カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 月前半の気温が低かったことから冬物の売り上げが伸長したほか、まとめ買いセールを実施したことで低価格帯中心に子ども靴の売り上げが伸びた。また、決算セールやアプリ会員向けのセールを実