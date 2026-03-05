ＢｕｙＳｅｌｌＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓが急反発している。４日の取引終了後に、「ＪＵＸＩ」ブランドでライブコマース事業を展開する中国の吉奢礼（杭州市）と中国及び北米市場を対象とした海外販売事業の拡大に向けた基本合意書を締結したと発表しており、好材料視されている。 吉奢礼は８０人規模の自社ライバーを抱え、ブランドバッグ、腕時計、ジュエリーの高品質な商品を中国全土と米国向けにラ