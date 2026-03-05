レナサイエンスは３日ぶりに反発している。４日の取引終了後、同社が開発したディスポーザブル極細内視鏡について、聖路加国際病院など６施設で行われていた多施設共同臨床試験が終了したと発表。全症例で安全に実施でき、有害事象は認められなかったとの結果（速報）を得られたとしたことが好感されている。 今回行われた臨床試験は、外来の腹膜透析（ＰＤ）患者６０例に対して、同医療機器を用いて腹膜及びカテ