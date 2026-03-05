ライオンの２６年１２月期通期の連結営業利益は前期比１０．０％増の４００億円となる見通し。年間配当については前期比４円増配の３４円（中間配１７円、期末配１７円）を計画している。 国内はハミガキなどのオーラルヘルスケア事業が引き続き業績を牽引するとともに、収益性の改善が進んでいるホームケア事業で高付加価値化を更に進める構え。海外ではベトナム企業とオーストラリア企業の連結化効果を