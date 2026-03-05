ギフトホールディングスは高い。４日取引終了後、２月度の月次動向を発表。国内直営店の既存店売上高は前年同月比１．５％増と、プラス基調を継続した。全店ベースでは同２１．０％増だった。これが手掛かりとなっている。 出所：MINKABU PRESS