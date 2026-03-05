午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１５４９、値下がり銘柄数は３１、変わらずは１０銘柄だった。業種別では３３業種全てが上昇。値上がり上位に非鉄金属、銀行、卸売、保険、機械、ガラス・土石など。 出所：MINKABU PRESS