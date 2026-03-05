日本ギア工業がストップ高の水準となる前営業日比３００円高の１６４９円に買われ、上場来高値を更新した。岡野バルブ製造やＴＶＥもストップ高となった。４日の取引終了後、ロイター通信が「３月中旬の首脳会談に向け、日米両政府が関税合意に基づく対米投融資の『第２陣』案件の協議を急いでいる」と報道。そのなかで、原子炉の建設に日本企業が関与するプロジェクトを有力候補として調整していると伝えた。これまでも第