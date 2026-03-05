カシオ計算機は、「Speed and Intelligence」をコンセプトとした腕時計「EDIFICE（エディフィス）」の新製品として、「Honda」のF1初優勝60周年記念コラボレーションモデル「ECB-2300HR」を3月13日に発売する。「CASIOオンラインストア」では抽選販売となり、抽選申込期間は3月5日10時〜3月9日12時。●伝説的勝利を遂げた「RA272」をオマージュ1965年10月24日、メキシコGP決勝において、エンジンからシャシーまで自社で開発し