現地３月４日に行なわれたプレミアリーグ第29節で、６位のチェルシーは４位のアストン・ビラと敵地で対戦。４−１で勝利した。来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いを占う上位対決で、圧巻の活躍を見せたのがジョアン・ペドロだ。まずは１点ビハインドで迎えた35分、マロ・ギュストのグラウンダーのクロスにダイレクトで合わせてネットを揺らすと、45＋６分にはエリア内でエンソ・フェルナンデスのパスに反応して華麗