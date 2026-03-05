【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが、日本発のスポーツブランド・ASICSのライフスタイルカテゴリーとのコラボレーションを発表。発売に先駆け、本人たちがアイテムを着用したメインムービーが公開された。 ■「自分たちで決めていないディテールがひとつもないほどこだわって作り込みました」（Ayase） スポーツのヘリテージと革新性をライフスタイルへと拡張