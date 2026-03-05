大丸神戸店で開催されている株式会社SGCによる大黄金展において「純金の表彰状」贈呈式が5日、行われた。昨年12月のバレンシアマラソンで2時間4分55秒の日本記録を樹立した大阪傑（リーニン）が出席。直近の東京マラソンを走りきったばかりながら、日本新の快挙を祝って純金の表彰状を授与され「非常にうれしい」と笑みを浮かべた。今後に向けては「五輪や世界陸上もそうですし、7メジャーズでも上位に食い込んでいけるよう