東京女子プロレスは4日、東京都内で「GRANDPRINCESS’26」（3月29日、両国国技館）で争われるタイトルマッチ調印式を開催した。会見では鈴芽が同期生で「BeeStar」での元タッグパートナーでもあるMIRAI（みちのくプロレス）から、インターナショナル・プリンセス王座奪取を誓った。鈴芽は「チャンピオンはMIRAI。今は知らない人も増えたと思うんですけど、私たちは東京女子の同期として出会いました。このタイトルマッチが