米連邦最高裁の判決を受け、ホワイトハウスで記者会見するトランプ米大統領＝2月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米国際貿易裁判所は4日、連邦最高裁によって違法と判断された「相互関税」などの措置で徴収した関税について、負担した企業への返還を始めるよう米政府に命じた。税関当局から返還計画を聞き取るため、6日に公聴会を開くことも決めた。ロイター通信などが報じた。返還に消極的なトランプ大統領に